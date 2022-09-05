Cihat Arslan’a milli araya kadar süre!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında 4-0’lık Rizespor yenilgisinin ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelen Yeni Malatyaspor yönetimi takımdaki geleceği tartışmalı hale gelen teknik direktör Cihat Arslan’ın durumunu masaya yatırdı. Başkan Ahmet Yaman’ın tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması yönünde fikri desteklediği ancak yönetimden gelen görüş ayrılıkları yüzünden Cihat Arslan’ın görevine son verilmesini milli araya kadar askıya aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı kulübün küme düşmesi kesinleşmesine rağmen 2 aylık süre için 1 milyon TL karşılığında göreve getirilen Cihat Arslan, yaz döneminde yeni yönetim kurulunun belirlenmesiyle alacaklarının ödenmesi için fesih yoluna gitmişti. Yeni sezon öncesi Ahmet Yaman yönetimi alacaklarını ödediği Cihat Arslan’la bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig’de çıktığı 4 karşılaşmada attığı 4 gole karşılık kalesinde 11 gol gören ve yalnızca 1 puan toplayabilen Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor ligin son sırasına yerleşti. Alınan başarısız sonuçların ardından koltuğu sallanan Cihat Arslan için “tamam ya da devam” niteliği özelliği taşıyan Rizespor mağlubiyeti bardağı taşıyan son damla olurken, başkan Ahmet Yaman başta olmak üzere birçok yönetici Arslan’la yolları ayırma kararı aldı. Toplantıda bu gelişme üzerine kulüp ikinci başkanı Erdal Gündüz ve bazı kulüp çalışanları, Cihat Arslan’a milli maç arasına kadar şans tanınmasını Manisaspor ve Altay ile oynanacak karşılaşmalara kadar görevde kalması gerektiği yönde görüş bildirdi. Bu isimlerin Cihat Arslan ısrarı karşısında başkan Ahmet Yaman’ın şimdilik yolları ayırma kararını askıya aldığı ifade edildi.

Öte yandan Malatya futbol kamuoyunda kulüpteki alacakları Temmuz ayında ödenen Cihat Arslan’ın, takımın gidişatını yakından gördüğü lisansı yetişmeyen futbolcuları bahane göstererek kendi başarısızlığını örtmeye çalıştığı konuşulmaya başlandı. Bulduğu her fırsatta imkanların kısıtlı olmasından dert yanan Arslan’ın kulübün mahremini kameralar karşısında anlatmasının doğru olmadığı konuşuluyor. Arslan’ın Yeni Malatyapor’un içine düştüğü bataklığın başlıca sorumlusu olan eski başkan Adil Gevrek’le ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri de neden bulunmadığı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.