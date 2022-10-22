ÇİFTÇİNİN UMUDU TABAN FİYATTA

Sadıkoğlu: Cumhurbaşkanımızın kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz

Kayısı Malatya’nın en önemli geçim kaynağı. Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini tek başına karşılayan Malatya’da üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) taban fiyat açıklamasını bekliyor. Hasat öncesi borçlanan üretici, son dönemde artan girdi maliyetleri nedeniyle ürününü zarar ederek satmak zorunda kalıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kayısı üreticisinin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin(TMO) taban fiyat açıklamasını beklediğini söyledi. Sadıkoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına, konunun kalıcı ve kesin bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Sadıkoğlu, “Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 80’nin üzerinde seyrederken kayısıda taban fiyatı belirlenmemesi üreticimizin enflasyon karşısında ezilmesine, ürününü maliyetinin altında satmasına neden olmakta. Üreticimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına TMO’nun ivedilikle taban fiyat açıklamasını ve gelecek dönemlerde benzer sorunların yaşanmaması adına TMO’nun taban fiyatı açıklama konusunda istikrar sağlamasını bekliyoruz.”dedi.

2022 yılı hasat dönemi üzerinden 3 ay geçmesine karşın Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısıda taban fiyat açıklamamasının Malatya’daki kayısı üreticisinin ciddi mağduriyetler yaşamasına neden olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “TMO tarafından 2020 yılında taban fiyat 21 TL olarak açıklanırken 2021 yılında fiyat açıklaması yapılmadı. Son 2 yılda mazot, gübre, enerji ve diğer kalemlerde yaşanan yüksek fiyat artışları girdi maliyetini yaklaşık yüzde 300 oranında artırdı. 2022 yılı hasat dönemi üzerinden 3 ay geçmesine karşın Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısıda taban fiyat açıklamaması Malatya’daki kayısı üreticimizin ciddi mağduriyetler yaşamasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ İSTİKRAR BEKLİYOR”

Başkan Sadıkoğlu, “Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 80’nin üzerinde seyrederken kayısıda taban fiyatı belirlenmemesi üreticimizin enflasyon karşısında ezilmesine, ürününü maliyetinin altında satmasına neden olmakta. Üreticimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına TMO’nun ivedilikle taban fiyat açıklamasını ve gelecek dönemlerde benzer sorunların yaşanmaması adına TMO’nun taban fiyatı açıklama konusunda istikrar sağlamasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına, konunun kalıcı ve kesin bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi )