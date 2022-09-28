Çiftçi Kayıt Sistemi’nde sil baştan düzenleme

Muhtar ve ziraat odalarına gitmeye gerek yok

MEHMET KIROĞLAN

“Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. çiftçilerin muhtar ve ziraat odalarına gitmeden e-devlet üzerinden kolayca başvurularını yapabileceklerini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Sistem 1 Ekim’de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek.Çiftçilerimizin Bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden yararlanmak için mutlaka 31 Aralık tarihine kadar e-devlet kapısından girişlerini yapmaları gerekiyor” dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtların kolaylaştırılması amacıyla düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla alakalı bir basın açıklaması yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce çiftçilerin bulundukları İl veya İlçe müdürlüklerine önce kayıt yaptırıp daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerektiğini dile getiren Macit, alınan evrakların doldurulup muhtar ve azalara imzalatıldığını hatırlattı.

“1-2 GÜNLÜK BİR UĞRAŞ OLUYOR”

“Çiftçiler İl ve İlçe müdürlüklerinden kayıt evraklarını alıp, muhtara imzalattırdıktan sonra tekrar ilçeye gelip bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar” diyen Macit, “O belge ile birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlatan Çiftçi Kayıt Belgesi uygulamasıyla bunların tamamı sonlanmış oldu” diye konuştu.

“YENİ BİR SİSTEM”

Macit, çiftçilerin artık e-devlet kapısından mesai saati güdülmeden, tatil veya gece kısıtlaması olmadan müracaat edebileceklerini söyleyerek, “Dolayısıyla çiftçilerimizin zaman kaybı da olmayacak. Hem de bizim personelimizin ÇKS ile ilgili işlem yapmaları da azalmış olacak. İnternet başvuruları önceden çiftçilerimiz ne ekildiğini belgelemek için muhtar ve azalara imza yaptırıyorlardı. Şimdi çiftçinin beyanı geçerli. Muhtara gitmesine gerek yok. Yeni bir sistem. İlçe Tarım Müdürlüğü personelimiz çiftçilerimize rehberlik edecek. Sistem 1 Ekim’de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Önümüzdeki yıllarda ise 1 Ekim’de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerimizin Bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden yararlanmak için mutlaka 31 Aralık tarihine kadar e-devlet kapısından girişlerini yapmaları gerekiyor. Eğer üründe bir değişiklik var ise bunun güncellemesini de daha sonra şubat ayında güncelleme yapabilecekler. Ziraat odalarına gidip belge alıp ücret ödemelerine gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZ İL VEYA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDEN YARDIM ALABİLİRLER”

Bu uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Macit, “Çiftçilerin ömrü boyunca 1 defa Çiftçi Kayıt Belgesi almışsa tekrar almasına gerek yok. Bu uygulama ile bakanlığımızın dijital ortama geçmesi ve dijital ortamda depolanması güzel bir uygulama olmuştur. Çiftçilerimize Tarım çalışanlarına Ziraat odalarına hayırlı olsun. Konuyla bilgi almak isteyenler e-devlet şifresi İl veya İlçe Tarım müdürlüklerinden yardım alabilirler” dedi.