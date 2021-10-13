Çiçek’ten Hububat Ekim Tüyosu

MUTLU SARIGÜL

Hububat ekiminin bu aylarda başladığını ve Kasım ayına kadar devam ettiğini dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, ekim için toprak tavının önemini belirtti.

Her yıl Ekim ayının başlayan ve Kasım ayına kadar devam eden hububat ekimi, Malatya’da başladı. Hububat ekimiyle ilgili önemli tüyolar veren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya’da alan bazında kayısıdan daha fazla alanlarda hububat yetiştirildiğini söyledi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ BUNU ÇOK İYİ BİLİRLER”

Hububat ekiminde iklimin önemine değinen Çiçek, “Bu faaliyet hava şartlarına bağlı olarak Kasım ayının sonuna kadar yapılabiliyor. Elbette ki, bunun birçoğunu iklim bilirler. Özellikle kıraç alanlara ekim yapacaksak toprak tavı çok önemli. Eğer toprakta yeteri kadar nem yoksa çiftçi hem toprağı işlemez hem de tohum ekmez. Çünkü tohum yeşermez. Toprağın tavında olarak işlenmesi, üretimin sürdürülebilirliği ve toprağın neminin korunması açısından çok önemli. Yanlış zamanda bir toprak işleme tarlanın tamamen elden çıkmasına ya da birkaç yıl verim alınmamasına sebebiyet verebilir” diye konuştu.

HUBUBAT EKİMİ KASIM AYINA KADAR SARKABİLİYOR

Ekim ayının son haftasına kadar hububat ekiminin yapılabileceğini belirten Çiçek, “Malumunuz içinde bulunduğumuz dönem, iklim değişiklikleriyle ya da bölgedeki çiftçilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre takvim Kasım ayına kadar sarkabiliyor. Güzlük ekimlerde böyle. Bir de ilkbahar dönemi ekimleri vardır. İlkbahar dönemi ekimleri de gerek suyun toprak da tutulması gerekse de toprağın havalandırılması açısından bu dönemde pullukla toprak işleme faaliyetleri yapılmaktadır” şeklinde konuştu.