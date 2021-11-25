Çiçekçilerde 24 Kasım mesaisi

ÇİĞDEM ERHAN

2 yıldır pandemi gölgesinde kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu sene en çok çiçekçilere mesai yaptırdı. Ancak çiçekçi esnafı yaşanan yoğunluktan memnun olsa da çiçek fiyatlarındaki zamdan dolayı vatandaşların çiçek almakta zorlandığını belirtti.

Öğretmenlerinin 24 Kasım’ını kutlamak isteyen her öğrenci çiçekçilere akın etti. Pandemi nedeniyle 2 yıldır sönük bir şekilde kutlanan Öğretmenler Günü bu sene çiçekçilere fazla mesai yaptırdı. Günler öncesinden Öğretmenler Günü için hazırlandıklarını belirten çiçekçi esnafı Zeynep Fırat, “Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yoğunluk çok fazla ama tabii geçtiğimiz yıllara nazaran biraz düşüş var bunun nedeni de çiçeklerin artık cüzi rakamlarda olmaması. Çiçeklerde maalesef gelen zamlardan nasibini aldı. Fiyatlar sürekli yükseliyor. Artık çiçeklerin büyük bir çoğunluğu yurt dışından geliyor. O zamanda fiyatlar yüksek oluyor. Böyle olunca da halkın alım gücü etkileniyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ HER ŞEYE DEĞER”

Fırat, öğretmenler çok değerli insanlar diyerek şunları ekledi:

“Öğretmenlerimizin öncelikle öğretmenler günü kutluyoruz. Bizim için çok kıymetli ve değerliler. Uzun zamandır öğretmenler günü hazırlıkları vardı zaten. Öğretmenlerimiz her şeye değer. Öğretmenler çok değerli insanlar, bu memleketin gençlerini, gelecek nesillerini yetiştiren öğretmenlerin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bir çiçekle bile olsa özel günlerinde kutlamak güzel bir şey.”