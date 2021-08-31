AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına birçok yorum yapıldı. Özhaseki’nin “Bu güzel şehre yakışan vizyon projeleri bir bir hayata geçiren belediye başkanımızı tebrik ediyorum” paylaşımının altına, “Malatya’da anket yapın millet nefret ediyor.”, “Kaç yıllık Malatyalıyım Allah var CHP’den daha iyi CHP’ye çalışıyor” yorumları yapıldı.

“CHP’den daha iyi CHP’ye çalışıyor”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından oluşturulan ekip, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde incelemede bulundu. Geçen günlerde kente gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılan denetimin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özhaseki’nin görüşmeyle ilgili attığı Tweet’in altına birçok yorum yapılırken, “Kaç yıllık Malatyalıyım Allah var CHP’den daha iyi CHP’ye çalışıyor” paylaşımı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı alanında uzmanlardan oluşturulan ekip, belediyelerin çalışmalarını denetliyor. Bu kapsamda Malatya’nın da aralarında bulunduğu 22 ilde çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Ekiplerin, belediyeler tarafından verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmediği, ne ölçüde gerçekleştirildiği, projelerin takibi, belediyelerin yaptıkları faaliyetlerle ilgili vatandaşların nabzını tuttuğu da öğrenildi.

Bu kapsamda 26 Ağustos’ta Malatya’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, kentteki bir dizi temaslarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile toplantı yaptı. Özhaseki, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’dan Malatya’ya katma değer katan projeleriyle ilgili sunumu dinledik. Bu güzel şehre yakışan vizyon projeleri bir bir hayata geçiren belediye başkanımızı tebrik ediyorum.”

Özhaseki’nin bu paylaşımının altına, “Bu projeler nelermiş ki?”, “Allah’tan sizler arada Malatya’mızı ziyaret ediyorsunuz yoksa Malatya’da yolların yapılacağı, cadde ve sokakların temizleneceği yok sayın başkan.” , “Malatya’da anket yapın millet nefret ediyor.”, “Kaç yıllık Malatyalıyım Allah var CHP’den daha iyi CHP’ye çalışıyor.”, “İnandın mı, ciddi misin? Kovulan Kayserililere ve eski yardımcına bir sor ne düşünüyorlar?”, “Bu projeyi bizimle de paylaşsa keşke.”yorumları yapıldı.