CHP Malatya İl Başkanı belli oldu

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için 24 Aralık 2022 yılında görevinden istifa etmişti. yerine kimin geçeceği ise merak konusu olmuştu. 18 gün sonra kim olacağı belli oldu.

CHP İl Başkanlığına bir dönem CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Barış Yıldız getirildi.

BARIŞ YILDIZ KİMDİR?

19 Mayıs 1986 Malatya doğumlu Barış Yıldız, siyasi hayatına CHP Üniversite ve Gençlik Kollarında başladı.

Üniversite Hayatına Başladığı ilk yıl Çalışma Ekonomisi bölüm Kulübü olan Çeko Kulübünün koordinatörlüğünü yapmış daha sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş Çağdaş Düşünce Kulübü’nü arkadaşları ile kurmuş ve Kurucu Başkanı olmuştur.

Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şubesinde Gençlik Kolu kurarak kurucu Başkanı seçilmiştir. Sivas Örgütlenmesinden sonra Doğuda ADD şubelerinde Gençlik kolu kurmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları MYK üyeliği görevine atanmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında 2 dönem Sivas,2 dönem Malatya Genel kurul delegesi seçilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisinde Aldığı Görevler

2009 Yerel seçimleri Öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Sivas İl Başkanlığı görevine atanmıştır.

2010 yılında Gençlik Kolları Parti İçi Eğitimden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak 30 dan fazla İl örgütünde çalışma yapmış ve eğitim vermiştir .

Lisans öğrencilik hayatı bitince ailesinin yanına Malatya’ya dönmüş ve 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kolları Malatya İl Başkanlığına atanmış 2 dönem İL Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştır.

2012 yılından beri Parti Okulu eğitmeni olarak Malatya başta olmak üzere birçok ilde eğitimler vermeye devam etmektedir.

2017 Aralık ayında yapılan İl Kongresinde Yönetim kuruluna ve Kurultay delegeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu içerisinde İl Eğitim Sekreteri Olarak görev yapmıştır. 8 Şubat 2020 Yılında yapılan kongrede yeniden il yöneticisi ve kurultay delegesi olmuştur. İl Eğitim Sekreteri olarak görevine devam etmektedir.

2022 yılının Ağustos ayında Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Doğu Sorumlusu olarak atanmış ve 15 ilde Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi çalışmalar yapmaktadır.