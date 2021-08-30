CHP heyeti Tunceli’de inceleme yapıyor

Tunceli’de 12 gündür zaman zaman artarak devam eden yangınların hala söndürülememesi ve artması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye bir heyet gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet bugün yangın bölgelerinde inceleme yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle Milletvekillerimiz Burhanettin Bulut, Polat Şaroğlu, İl başkanımız ve Hozat, Pertek ve Ovacık belediye başkanlarımızla birlikte yangın bölgesindeyiz. Bölgede yangına yeterince ve zamanında müdahale edilmediği yönünde bir kanaat hakim. Yangının bir operasyon ile başladığı iddia ediliyor. İlk yangın kontrol altına alındıktan sonra ikinci yangın 18 Ağustos’ta başlamış ve maalesef günlerce müdahale edilmiyor. 2 helikopter ve 1 uçakla yangına, 10 gün gecikmeyle müdahale başlanmış. Maalesef çok gecikmiş bir müdahale söz konusu. Yangın bölgesinde incelemelerimize devam edeceğiz” dedi.

(Bülten)