CHP Doğanşehir’de üye standı açtı

CHP İl Başkanı Enver Kiraz Doğanşehir’de STK ve esnaf ziyaretleri yaparken, partinin İl ve İlçe yöneticileri kurdukları stantta üye yazımı gerçekleştirdi.

CHP Malatya İl Örgütü üye yazımına Doğanşehir ile devam etti. Üye yazımı gerçekleştiren yöneticilerle birlikte Doğanşehir’e giden İl Başkanı Enver Kiraz ise STK ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Üye yazım çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirten parti il yöneticileri, “Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda yaklaşık 3 aydır üye yazım işlemine sahada devam ediyoruz. İlçeleri dolaşıyor, il ve ilçe merkezlerinde kurduğumuz stantlarda yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Stantlarda hem halkımızın sorunlarını dinliyor, hem de gücümüze güç katmak için partimize üye olmak isteyen dostlarımızın kayıtlarını yapıyoruz. Üye yazım çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” dediler.

“PAZARCI SATAMIYOR, VATANDAŞ ALAMIYOR”

Parti yöneticileri ile birlikte bir süre üye yazım standında Doğanşehirliler ile bir araya gelen CHP İl Başkanı Enver Kiraz daha sonra İlçe Başkanı Kenan Erdem, İl yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Doğanşehir muhtarlar derneği, esnaf odası, şoförler odası, ziraat odasını ziyaret etti. Kiraz, halk pazarında karpuz satan esnafın isyanını dinledi. Esnaf, faturasını göstererek halden kilosunu 3 TL’ ye aldığı karpuzu tezgahta kâr etmeden yine 3 TL’ ye sattığını buna rağmen vatandaşın pahalı diyerek alamadığını söylerken, pazardan alışveriş yapan Doğanşehirliler de hayat pahalılığından şikayet etti.

“İKTİDARA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Örgütümüz, kadın ve gençlik kollarımız sahada hiç durmadan çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Doğanşehir’de çok verimli bir çalışma yürüttük. STK ve esnaf ziyaretlerimizde sorunları dinleyerek partimizin çözüm önerilerini aktardık. Partimize olan ilgiyi bir kez daha gözlerimizle gördük. İktidara emin adımlarla ilerliyoruz. Yapılacak ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidara gelip, Türkiye’yi refaha çıkarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)