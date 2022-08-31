CHP, Büyük Zaferi Kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunuldu.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama programında, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Tarihimizde çok büyük ve şanlı zaferler var, o şanlı zaferlerin belki en önemlisi 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan elbette ki Büyük Taarruz’dur” ifadelerini kullandı.

“100 yıl önce bu ülkeyi işgal eden yedi düvelden son düşmanın kovulduğu ve ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan ettiği önemli bir kazanımdır” diyen Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“100 yıl önceki heyecanla, gururla ve coşkuyla Zafer Bayramımızı bugün kutluyoruz. Ayrıca, önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin de 100.yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu önemli zaferi ve cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla, minnetle anıyoruz. O dönemden bu döneme topraklarımızın bütünlüğünün korunması noktasında canını seve seve feda etmiş olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimizi de saygıyla anıyor ve selamlıyoruz. Cumhuriyetin 100.yılını kucaklamaya hazırlanırken; bu zaferlerde ve cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi bu ülkede herkesle bir araya gelecek Cumhuriyetin 100.yılında cumhuriyetimizi demokrasi ve özgürlüklerle taçlandıracağız. Daha mutlu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.”

CHP Gene Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise 30 Ağustos’un tarihte önemli bir gün olduğunu ifade etti. Milletvekili Ağbaba, 30 Ağustos Zaferi’nin sadece Türkiye için değil dünyadaki tüm mazlumlar için ilham kaynağı olduğunu kaydederek, “Nasıl ki 26 Ağustos Türklerin Anadolu’ya geldiği Malazgirt Zaferi ne kadar önemliyse hiç kuşkusuz 30 Ağustos’ta önemlidir. Zaman zaman 30 Ağustos ile 26 Ağustos karşılaştırılır, bunlar birbirinin rakibi değildir. Her ikisi de Türkiye’nin bayramıdır. 30 Ağustos, bütün dünyada sömürge altındaki halklara ilham olmuş bir zaferdir. 30 Ağustos olmasaydı, dünyada birçok ülke hala emperyalistlerin işgali altında olacaktı. O nedenle 30 Ağustos Zaferi sadece Türkiye için değil dünyadaki tüm mazlumlar için ilham kaynağıdır” diye konuştu.

Ağbaba, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“T.C.’nin tabelalardan silindiği, kaldırıldığı, yasaklandığı, ‘kurtuluş günleri niye kutlanır’ diye söz söyleyen meczupların olduğu bir dönemde 30 Ağustos kutlanmalıdır ve hep beraber kutlanmalıdır. 30 Ağustos, 9 Eylül gibi illerin kurtuluşu olan günleri ‘niye kutluyoruz?’ diyenler bilin ki; 30 Ağustos’ta fakir fukaralar, askerler, insanlar düşman ile çarpışırken İngiliz himayesine girmeye çalışan hainlerdir. Buradan onları kınıyorum. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken ve bayramın büyük komutanı hepimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi minnetle anıyorum.”(Bülten)