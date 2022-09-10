CHP, 99’uncu yıl dönümünü kutladı

ESEVET TÜRKOĞLU

CHP’nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu programında konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP İl Teşkilatı dün Atatürk ve İnönü anıtlarına çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Programa CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Enver Kiraz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Burada bir basın açıklaması yapan Kiraz, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 99 yaşında olduğunu söyledi.

“Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız” diyen Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’nin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir parti olduğunu kaydetti.

“UMUTSUZLUĞA YER YOK!”

Cumhuriyetin yeniden ortak bir değer haline getirmenin öncelikli görev olduğunu belirten Kiraz, “Saraya karşı milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin iradesini esas alan Cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir. Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan tarihinin son yılları maalesef büyük bir yıkıma yol açan tek adam rejiminin talan düzeni ile geçmiştir. Demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı yok sayan talan ve tek adam rejiminin sonucunda çok boyutlu bir buhranın ağır tahribatı yaşanmaktadır. Milyonları yoksulluğa mahkum eden bu yolsuzluk düzeni, bir avuç imtiyazlıya ciddi servet transferleri yaparak, halkın olan tüm kaynakları küçük bir sınıfın elinde toplamış, eşitsizlikleri derinleştirmiş, güvencesizliği artırmıştır. Ancak umutsuzluğa yer yok! Talan ve tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve hepimizin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız” diye konuştu.

“DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kiraz, “Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı tüm toplumsal kesimlerle yanıt üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir. CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm hakları yok eden ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” söyleminde bulundu.

“KARARLIYIZ!”

Sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi, 99. Kuruluş Yıl Dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir.”

Başkan Kiraz ve beraberindekiler, daha sonra İnönü Anıtı’na çelenk sunum programı düzenlediler.