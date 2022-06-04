“Çevreyi korumak için çalışıyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolaysıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, “Malatya olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1-7 Haziran tarihleri ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak ilan edildi. ‘Türkiye Çevre Haftası ’nedeniyle AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Millet Bahçesi’nde basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti olarak son 20 yılda Türkiye’nin orman varlığını arttırdıklarını söyleyen Pekel, “Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de orman varlığının yanı sıra yeşil alan varlığını arttırmak için Millet bahçelerini inşa ettiklerinden bahseden Pekel, 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

“ÇEVREYE BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞTIK”

AK Parti belediyeciliği anlayışıyla çevre sorunlarını en aza indirgediklerini belirten Pekel, “Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise, 1-7 Haziran haftası Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır” açıklamasını yaptı.

“ORMAN VARLIĞINI ARTIRDIK”

“Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına ‘sessiz devrimler’ olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık” diyen Başkan Pekel ifadelerine şöyle devam etti:

“İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6’dan yüzde 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen ‘Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salınımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin Otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik.”

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ

Yeşil Kalkındırma Devrimi ile 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için büyük gayretler sarf ettiklerini söyleyen Pekel, “Şehirlerarası otogar yapım aşamasında ve hal yapım aşamasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip ‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Malatya olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz” dedi.