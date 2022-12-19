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Anasayfa / Asayiş / Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!

Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!
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Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen A.P. yönetimindeki 44 AEJ 105 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Ömer Doğan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

malatya Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!

Feci kazada hayatını kaybeden Ömer Doğan’ın özel bir hastanede şoför olarak çalıştığı öğrenilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

malatya Çevre Yolunda Ölümlü Kaza!

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