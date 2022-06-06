Çevre için 81 milyar adım

ÇİĞDEM ERHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen, “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü” Malatya’da da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, ““Bilinçli ve duyarlı yaşam tarzını benimsemez isek şu anki yaşam tarzımız sürdürülebilir değil. Eğer bu çevreye yeteri kadar duyarlı olmazsak evlatlarımıza bırakacak bir çevremiz kalmayacak” dedi.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Malatya il protokolü daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevre için ilk adımı attı. 81 ilde dün eş zamanlı olarak başlatılan çevre yürüyüşüne başta Malatya Valisi Hulusi Şahin olmak üzere, Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Malatya Valiliği önünde düzenlenen yürüyüş Battalgazi Belediyesi Millet Bahçesinde sona erdi. Burada Sıfır Atık Etkinliği adı altında düzenlenen sıfır atık stantları Vali Şahin ve diğer katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca etkinlikte yer alan öğrencilere de hediyeler vermeyi ihmal etmeyen Vali Şahin ve İlçe Belediye başkanları stantlarda yer alan projeler hakkında bilgiler aldılar.

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, burada dünya nüfusunun hızla arttığını ve bu artışa oranla dünya kaynaklarında azalma olduğunu altını çizdi ve bilinçli, duyarlı bir yaşam tarzı oluşturulması gerektiğini söyledi.

“EŞ ZAMANLI BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Millet Bahçesi’nde günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Şahin, “Bugün Dünya Çevre Haftası. Bizde Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün eş zamanlı olarak Malatya’mızda bir çevre yürüyüşü yaptık. Sayın Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, Battalgazi Kaymakamı ve birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlarımız ve gençlerimizle beraber bir farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin tekrardan ülkemizin gündemine getirelim diye bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.

“DÜNYA NÜFUSU ARTIYOR, KAYNAKLARIMIZ AZALIYOR”

“Hepimiz biliyoruz ki çevre bilinci olmazsa olmazımızdır” diyen Şahin,“ Çünkü eğer bu çevreye yeteri kadar duyarlı olmazsak evlatlarımıza bırakacak bir çevremiz kalmayacak. Dünyanın hızla nüfusu artıyor. Buna paralel olarak da kaynaklarımız azalıyor. Bu hızla devam edersek bunun hesabını dünya bizden soracak. Bilinçli ve duyarlı yaşam tarzını benimsemez isek şu anki yaşam tarzımız sürdürülebilir değil. Bunu haykırmak için bugün Malatya sokaklarında yürüdük” ifadelerini kullandı.

“SIFIR ATIK KAMU KURULUŞLARINDA TAM İŞLENİYOR”

Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen kamu kuruluşlarındaki sıfır atık projesine de değinen Vali Şahin, “Son durağımız Battalgazi Belediyesi Millet Bahçesi oldu. Birazdan da stantları gezeceğiz. Bu stantlarda sıfır atıkla ilgili çalışmalar var. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Hanım’ın himayelerinde uzun zamandır özellikle de kamu kuruluşlarında devam eden sıfır atık çalışmalarının sonuçlarını göreceğiz. Şunu da ifade edeyim kamu kuruluşlarında son birkaç yıldır sıfır atık tam ve doğru bir şekilde işliyor yani hiç çöp çıkarmıyoruz. Bunu eğer tüm şehirlerimize ve vatandaşlarımıza teşmil edersek gerçekten çevreye duyarlı çok önemli bir iş yapmış olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.