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Anasayfa / Asayiş / Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi

Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi

çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline simülasyon aracında eğitim verdi.

Düzenlenen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri şeyleri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılarak, sunum bitimi konu ile ilgili katılımcıların sorularına cevap verildi.

Öte yandan simülasyon aracında uygulamalı olarak emniyet kemeri kullanımın yararları konusunda da eğitim verildi.

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