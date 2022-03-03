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Anasayfa / Asayiş / Çeşme’de uyuşturucu satışına suçüstü

Çeşme’de uyuşturucu satışına suçüstü

çeşme’de uyuşturucu satışına suçüstü
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NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan ve alan iki kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekipleri, iddialara göre kiraladığı araçla İzmir’e giderek uyuşturucu madde alan ve aldığı uyuşturucu maddeyi Çeşme’deki iş yerine girerek saklayan Ş.P’yi takibe aldı. NARKO ekipleri, Ş.P.’nin kiraladığı araç içerisinde 100 lira karşılığında B.D.’ye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. B.D.’yi 0,75 gram uyuşturucu maddeyi iş yerinin tuvaletinden alırken suçüstü yakalayan NARKO ekipleri, uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla ŞP’nin üzerinde, kiraladığı aracında ve konakladığı otel odasında arama yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda, ayrı ayrı torbalar içerisinde 25,65 gram, 15 gram ve 1,35 gram esrar maddesi, satışta elde edildiği değerlendirilen 100 lira ile 3 bin 250 lira ele geçirdi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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