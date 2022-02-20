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Anasayfa / Asayiş / Çeşme’de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çeşme’de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

çeşme’de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir’in Çeşme ilçesinde polis, Çeşme Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir araçta yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda dün Çeşme Küçük Sanayi Sitesi’nde panelvan tipi bir araçta arama yaptı. Aramada 3 adet bin litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. KOM ekipleri kaçak akaryakıta el koyarken, şüpheli M.K. ve V.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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