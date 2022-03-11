çeşme otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu

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İzmir’in bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı. Çeşme Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, bölgeye kar küreme araçları sevk edildi.
Çeşme’nin Ildır, Ovacık, Germiyan ve Reisdere Mahalleleri, kar yağışından olumsuz etkilendi. Çeşme Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, araçlarını güvenli bir noktaya park eden vatandaşlar kartopu savaşı yaptı. Bölgeye, kar küreme araçlarının sevk edildiği öğrenildi.
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