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Ceren Palalı, Bursa’da üçüncü oldu
HABER MERKEZİ
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Turkcell Süper Lig ilk kademe mücadelesi 11-12 Haziran tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. Müsabakaların ilk gününde kadınlar 100 metrede Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına yarışan Malatyalı atletizm sporcusu Hatice Ceren Palalı, 12.50’lik derecesiyle üçüncü oldu.
Malatyalı eski futbolcu Gürol Palalı’nın kızı olan Hatice Ceren Palalı, 2021 yılında Salon Olimpik Deneme Müsabakalarında Büyük Kadınlar 200 metre finalinde 25.75 derecesiyle ikinci, 2018 yılında 16 Kadınlar Türkiye Salon Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Palalı, 2017 yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin En Hızlısı Yarışmalarının final etabında 2004 doğumlularda 100 metre 12.93’lük derecesiyle birinciliği göğüsledi. Palalı, 2018 yılında Olimpik Deneme Yarışmalarında 200 metrede 25.71’lik derecesiyle birinci, 100 metrede ise 12.67’lik derecesiyle ikinci olmuştu.
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