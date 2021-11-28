ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı başlamadan dakikalar öncesinde bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in vefat haberi geldi. 71 yaşında vefat eden Cengiz’in vefat haberi stadyum hoparlörlerinden anons edildi. Müsabakanın seremonisi esnasında Mustafa Cengiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında “Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, Galatasaray camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.