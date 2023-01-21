Cengizhan gümüş, Buğra bronz karmada

Yeni Malatyasporlu oyuncular Cengizhan Akgün ve Rahman Buğra Çağıran, sezonun ilk yarısında sergiledikleri performansla Spor Toto 1. Lig’in karmasında yer aldılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün, sezonun ilk yarısındaki performansıyla ‘Gümüş Karma’da gösterilirken, sarı kırmızılı takımın tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ‘Bronz Karma’da yer aldı. Yeni Malatyaspor formasıyla sezonun ilk yarısında 6 kez fileleri havalandıran Cengizhan Akgün 17 karşılaşmada toplam 951 dakika görev yaptı. Cengizhan, sarı kırmızılı takımdaki yaptığı çıkışla devre arasında Göztepe ve Kocaelispor gibi takımların transfer listesine girmeyi başardı. Ligdeki son golünü 1-1 biten Samsunspor maçında kaydeden Akgün, Yeni Malatyaspor’un Eyüpspor, Bodrumspor ve Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı maçlarda fileleri havalandırdı. Sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 250 bin avro olarak gösteriliyor.

Yeni Malatyaspor’da 6’ncı sezonunu geçiren ve Barış Başdaş ile birlikte takımın en tecrübeli oyuncusu konumunda bulunan Rahman Buğra Çağıran ise ligin ilk yarısında 13 maçta 1022 dakika görev yaptı. Bazı maçla takım kaptanı olarak çıkan Buğra, bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asist sergiledi. Ligdeki tek golünü Yeni Malatyaspor’un 3-0 galip geldiği Altınordu maçında kaydeden Çağıran, aynı maçta Doğukan Emeksiz’e bir de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 2-2 biten Gençlerbirliği maçında da Haqi Osman’ın golüne katkı sağladı. Yeni Malatyaspor formasıyla bugüne kadar 6 sezonda toplam 100 resmi maça çıkan Buğra Çağıran, 5 kez fileleri havalandırırdı.