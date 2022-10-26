Cengizhan Akgün: İyi bir takım olmaya başladık

Yeni Malatyaspor’un genç forvet oyuncusu Cengizhan Akgün, Altınordu maçını kazanacaklarına inandığını belirterek, Altınordu bizim rakibimiz olarak gözüküyor ama yıllardır bu ligde aynı oyuncularla oynayan bir ekip. Bizde iyi bir takım olmaya başladık. Bence iyi bir mücadele olacak ama inşallah kazanan biz oluruz.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftalarında Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cengizhan Akgün, Göztepe mağlubiyeti ve kendi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Futbolda bazen iyi oynayanın değil hata yapmayan takımın galip geldiğini aktaran Akgün, Göztepe maçı, bizim çok iyi başladığımız hafta boyunca da çok iyi hazırlandığımız karşılaşmaydı. Genel olarak maç boyunca çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İzleyenlerde eminim bu şekilde düşünüyordur. Ama bazen futbol iyi oynayanın değil de hata yapmayan takımın kazandığı bir oyun. Şanssızlık mı? Yoksa son vuruşları iyi yapamadığımızdan mı? Adını ne koyarsak koyalım o bölgede sıkıntı yaşadığımız için mağlup olduk” dedi.

İleriye dönük olarak Yeni Malatyaspor’un oyun anlamında çok büyük bir umut vaat ettiğini ifade eden Cengizhan Akgün, “Bence ilerleyen haftalarda bu tarz şeyler yaşanmayacak diye düşünüyorum. Biz alt sıralarda yer aldığımız için Altınordu bizim rakibimiz olarak gözüküyor ama yıllardır bu ligde aynı oyuncularla oynayan bir ekip. Bizde iyi bir takım olmaya başladık. Bence iyi bir mücadele olacak ama inşallah kazanan biz oluruz. Kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kendi performansındaki düşüşle ilgili olarak da konuşan genç oyuncu, “Sezona çok iyi başlangıç yaptım. 5 haftada 5 gol yaptım. Milli aradan sonra fiziksek olarak bir düşüş yaşadım. Bu her oyuncunun yaşayabileceği şeyler. Bu süreci şimdi en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum. Elimden ne geliyorsa takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocamızın takdiri oynattığı zaman oynuyorum, oynatmadığı zaman da arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.