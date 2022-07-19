Cengiz Günaydın, hedeflerini BUSABAH’a anlattı “Hedefimiz şampiyonluk”

Cengiz Günaydın, hedeflerini BUSABAH’a anlattı

Malatya Arguvanspor’da hedef şampiyonluk

Arguvan Belediyespor’u alarak adından söz ettiren Malatyalı İşadamı Cengiz Günaydın, Malatya’da sağlam temeller üzerine kurulmuş ve borç sorunu olmayan bir takım oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Efsane Malatyaspor ile de birleşerek takımı yeniden Süper Lig’e çıkarma hedeflerinin olduğunu söyleyen Günaydın, “Hedefimiz şampiyonluk, bu senenin sonunda takımımızı şampiyon yapacağız” dedi.

Fatih Karagümrük ve Bayrampaşaspor’da başarılı bir grafik çizen Malatyalı İş İnsanı Cengiz Günaydın, yurt dışında yaşayan Malatyalı iş adamı Özgür Karakoç ile TFF 3.Lig’e yükselen Arguvan Belediyespor’u devraldı. Malatya futbol kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturan bu satın alma sonrası hedeflerini Busabaha’a anlatan Cengiz Günaydın, hedeflerinin bu yıl şampiyonluk yaşayarak bir üst lige çıkmak olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig’e yükselen Arguvan Belediyespor’a talip olduklarını ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile görüştüklerini belirten Günaydın, “Buradaki en büyük fedakarlığı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş Bey yaptı ve takımı Malatya’ya armağan etti. O anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum, çok büyük bir Malatyalılık duruşu sergiledi” dedi.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Bir ilçe kulübü olan Arguvan Belediyespor’u devralarak adını Malatya Arguvanspor olarak değiştirdiklerini ve bundan sonraki sürecin Malatya’ya devam edeceğinin altını çizen Günaydın, “Maçlarımız Malatya’da oynayacak, kulüp binası ve tesislerimiz Malatya’da olacak. Bizim buradaki amacımız Malatya’da özellikle son 20 yılda futboldaki inişli çıkışlı grafiklere son vermek ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir takım yaratmak. Borç sorunu, transferi kapalı olmayan bir kulüp haline getirip, takımı Malatya’ya armağan etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, bu senenin sonunda takımımızı şampiyon yapacağız” diye konuştu.

“Kulübü ilk etapta Malatya’ya taşıyacağız”

Arguvan Belediyespor Kulübünün şu anda bir çanta kulübü olduğunu, tesisi ve sahasının olmadığını belirten Günaydın, fiziki şartları 3. Lig’deki bir takıma göre elverişli olmadığını söyledi. Bunları bilerek kulübe talip olduklarını ifade eden Günaydın, “Bununla ilgilide kulübü ilk etapta Malatya’ya taşıyacağız. Tabii bunun içinde şehrimizin büyüklerinden birkaç talebimiz oldu. Kısa süre içerisinde kulübün antrenman yapacağı, barınacağı bir tesisisin sağlanmasını istedik. Bu yönde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ile görüşmemiz oldu. Bizlere gerekenlerin yapılacaklarını söylediler. Tabii bunun için çok zamanımız yok takımın bir hafta içerisinde toparlanıp, antrenmanlara başlaması gerekiyor. Fakat henüz bir tesisimiz yok. Tesis talebimizi de ilettik. İnşallah en kısa süre içerisinde tesisi sorunumuz çözülürse, ona göre transferlerimiz yapıp, lig hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

“Malatyaspor’un geçmişte sahibi olduğu Nurettin Soykan Tesislerini talep ettik”

Amatör Lig’de olan efsane Malatyaspor ile birleşme noktasında da değerlendirmelerde bulunan Günaydın, ilk aşamada kulübün logosunu ve renklerini kullanacaklarını belirterek, “Önümüzdeki sürece bakınca Malatyaspor’un geçmişe dönük ciddi borçları var. Alacaklılarla konuşarak, belli kısmı indirimlerle borçları kapatmayı düşünüyoruz ve tertemiz bir kulüp olarak Lig’de yerini almasını istiyoruz. Zaten takımların birleşmesi ise borcun bitmesinden sonra gerçekleşecek. Kısa vadede Malatya Arguvanspor, uzun vadede de Efsane Malatyaspor ile birleşme olacak. Biz günün sonunda Malatyaspor olacağız. Malatyaspor’un geçmişte sahibi olduğu Nurettin Soykan Tesislerini talep ettik. Belediye Başkanımızda bu talebimize olumlu yaklaşım gösterdi. Bizim istediğimiz Efsane Kulübün kendi evinde Lig’e başlamasıdır” ifadelerine yer verdi.

“5 yılda sıfır borçla anılan bir kulüpken şu anda 400 milyon lira borcu var”

Efsane Malatyaspor’u yeniden diriltmek istediklerini dile getiren Cengiz Günaydın, “Çünkü başına sonuna bir şeyler ekleyerek, bir kulüp yaratma projesinin Malatya’da bir işe yaramadığını hepimiz gördük. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün durumu ortada 5 yılda sıfır borçla anılan bir kulüpken şu anda 400 milyon lira borcu var ve inanılmaz bir borç batağında ve buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de 5 yılda çok büyük şeyler olduğu halde o ‘yeni’ kelimesini bir türlü içlerine sindiremediler. Kulüpte bir türlü organik bir bağ oluşmadı. İnsanlar hep soğuk baktılar, insanların aklında, fikrinde, zihninde Efsane Malatyaspor vardı. Benimde öyleydi. Beninde hayalim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı da olsam, en büyük hayalim Malatyaspor ile birleşip, o isimle o logoyla çıkmaktı. Şimdi Arguvan Belediyespor’da bu nasip oldu. Hayalimi burada gerçekleştirmek istiyorum, tutularımın peşinde, çocukluk aşkım olan Malatyaspor’da koşmak istiyorum. Hedefimiz tarihimize, geçmişimize sahip çıkarak, şehirdeki futbol aşkını yeniden ateşleyip, bütün insanları tribünlere çekmek” şeklinde konuştu.