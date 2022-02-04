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Cenaze aracı devrildi: 2 kişi yaralandı

cenaze aracı devrildi: 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ’da buzlanan yolda ilerleyen bir cenaze aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm E. Yönetimindeki 59 DD 112 plakalı cenaze aracı, sürücüsünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilen araçtaki Murat K. ve Ünsal F. isimli iki mezarlık görevlisi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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