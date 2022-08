“Cem Evi Projesi için üzerimize düşeni yapacağız”

Çınar’ı misafir etmekten çok büyük onur duyduklarını söyleyen Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Dede, “ Mübarek Muharrem Ayı içerisindeyiz. Nuh’un tufanının sona ermesi ve Hz.İbrahim’in ateşten kurtulması gibi birçok kutlu günü içerisinde barındıran Muharrem Ayı, Ehli Beyti seven tüm İslam âlemi için bizi acıya ve hüzne boğan hadiselerin olduğu, Hz.Hüseyin Efendimiz ve aile fertlerinin Kerbela’da önce susuz bırakıldığı ve ardından 10 Muharrem’de hunharca şehit olduğu çok kutsal bir aydır. Dolayısıyla bir matem ayıdır. Böylesine hassas ve özel bir günde bizleri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz. Başarılı bir İlçe Belediye Başkanı olduğunuzu görüyoruz, dualarımız ve desteklerimiz sizinle beraberdir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.” şeklinde konuştu.

“MUHARREM AYININ ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Çınar, “Çok değerli abimiz, büyüğümüz Cem Vakfı Şube Başkanımız Eşref Doğan Dedemize ve Yönetim Kurulu muza teşekkür ediyorum. Matem ayı olan Muharrem Ayının ruhunu ve anlayışını herkesin ve hepimizin çok derinden anlamamız gerekmektedir. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Hz.Hüseyin Efendimiz ve aile mensuplarının Kerbela’da kalleşçe ve hunharca şehit edildiği bu ay, matem ve hüzün ayıdır. İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan Muharrem Ayı’nda yaşanılan bu acılar asla unutulmamıştır ve unutulmayacaktır. Muharrem ayı bizlere, ciğerlerimizi dağlayan Kerbela’yı hatırlatır. Mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara boğmuştur. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve yakınlarının, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“DEDEMİZİN GÖRÜŞLERİNDEN İSTİFADE EDİYORUZ”

Ziyaret esnasında Cemal Gürsel ile Aşağıbağlar mahallelerinin olduğu bölgede hizmete sunulacak olan Cem Evi Projesi içinde fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Çınar, “ Cem Vakfı’mızın koordinesinde Cemal Gürsel ile Aşağıbağlar mahallelerimizin olduğu bölgede inşa edilecek olan Cem Evi projesi üzerine istişarelerde bulunduk. İç ve dış tasarımı, mekânları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bu tür projelere örnek gösterilecek güzel bir Cem Evi’ni el birliğiyle hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Herkesin ve herkesimin belediyesi olarak, bu toplumda yaşayan her bir ferdimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cem Evi projesi içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Bütün kesimlerin düşüncesi ve önerisini alarak Yeşilyurt’u bütün alanlarda topyekün geliştirmeye ve kalkındırmaya çalışıyoruz. Bu noktada bizlere her zaman yol gösterisi olan, değerli fikirleri ve düşüncelerini bizlerle her daim paylaşan Eşref Doğan Dedemizle güzel bir diyaloga ve muhabbete sahibiz. Malatya’nın gelecekte çok daha iyi yerlere gelmesi içinde Eşref Doğan Dedemizin değerli görüşlerinden her zaman istifade ediyoruz. Katkı ve desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Çınar daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli’yi de ziyaret etti. Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Çınar’a teşekkürlerini sundu. (Bülten)