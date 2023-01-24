ÇEKTİK “1” ADANA

Puana aç gittiğimiz Adana’da son saniyelerde bulduğumuz gol ile bir puan çıkardık.

Müsabaka başlamadan önce sahaya sürülen ilk 11’i görünce “yapma be hocam” dedim…

Maç yoğunluğu olmayan Hüseyin ve Yakup ile Adana’da puan çıkarmak oldukça zor görünüyordu. Bu iki oyuncuyu hedefe koymak gibi bir niyetim yok. Ancak kapasitelerinin üzerinde bir sorumluluk yüklersen o ağırlığın altında ezilirler. Öyle de oldu.

Hadi “hocanın taktiri” dedik. Eyvallah 15 dakikada kazandığımız penaltıyı keşke Yakup atsaydı…

Belki golü atıp kendini resetlerdi…

Futbolda gol yemek kadar penaltı kaçırmak da morali motivasyonu minimum seviyeye indiriyor. Dün kaçan penaltıdan sonra 17 dakika dayanabildik…

Adana 1-0 öne geçtikten sonra devre böyle bitsin, belki Yılmaz hoca ikinci yarı müdahalede bulunur diye düşündüm.

Rakip 2’nci yarının hemen başında farkı ikiye çıkarsa da Yeni Malatya bu kez daha çok rakip sahada görünmeye başladı.

Aly Malle ile kanatları çalıştırıp Jospin ile orta sahada denge kurduk hocanın sahada unuttuğu Yakup sakatlanarak oyundan çıkınca ekibimiz vites yükseltmeye başladı.

Tabi rakip sahada daha çok görünen ekibimizde Abdulsamed iki üç kez önemli önleyici müdahalede bulundu.

1’nci ligin belli bir düzeni ve oyun gücü olan takımlarından olan Adanaspor’un 2-1 maçı bitirme hayalini ise Doğukan son saniyeler de kabusa çevirdi.

Yılmaz Vural ve ekibi son saniyeler de gelen gol sevinci içimizi ısıttı.

Ancak bu sakatlık ve cezalı oyuncular yüzünden ligde kalma hayalimiz hala buzlukta çözülmeyi bekliyor.

MAÇIN HAKEMİ

Fatih Tokail hocayı çok beğendim “penaltı”verdiği için değil adam gibi yürekli maç yönettiği için…

ARGUVAN TÜRKÜ GİBİ

Türküler diyarı şirin ilçemizin takımı Arguvan Muş deplasmanında bir puan ile dönerek haftayı kayıpsız kapattı.

Bu haftada deplasmana gidecek olan ekibimiz de yönetim teknik heyet ve oyunculara başarılar diliyorum.