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Cebinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

cebinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde cebinde 23 gram metamfetamin bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mavişehir Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada A.Ç’nin cebinde 23 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 645 lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

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