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Çayırlı’da yangın tatbikatı

çayırlı’da yangın tatbikatı
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan 29 Ekim İlköğretim Okulunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çayırlı Belediyesi itfaiyesi ve Çayırlı Entegre Devlet Hastanesinin ortaklaşa olarak düzenlediği yangın tatbikatı 29 Ekim İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler daha önce belirlenen çıkış yerlerinden tahliye edilerek güvenli yerlerde çember oluşturuldu.

Yangın tüpleri kullanılarak oluşturulan yapay ateş söndürülerek binada kalan öğretmenler kurtarıldı. Sağlık ekipleri ve okul ilk yardım ekibi ise okul içerisine girerek yaralı öğrenci kurtardı. Tatbikat başarılı bir şekilde herhangi aksaklığa mahal vermeden gerçekleştirdi.

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