Çavuşoğlu’ndan Malatya ihracatına övgü

DİDEM BARUT

AK Parti İl Başkanlığı Haziran Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Millet vekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl, ilçe teşkilat başkanları ve üyeleri, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İl Danışma Meclisi Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Divan teşekküllü oluşturulmasıyla devam etti. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yaptı.

Uzun yıllardan sonra ilk defa Malatya’nın bir Dışişleri Bakanı ağırladığını ifade eden Koca, bugünün önemli bir gün olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, bugün Seyyid Battalgazi’nin memleketi, kayısı diyarı olan Malatya’da bulunmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

“DESTEKLERİNİZ BİZE GÜÇ VERİYOR”

Malatya’yı özlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Sizleri özledik, Malatya’yı özledik. Arkadaşlarla çok program yaptık, milletvekillerimizle planlamalar yaptık, İl Başkanımızın da davetleri oldu ama Malatya’ya gelmek kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Malumunuz dış politika, gündem çok yoğun. Sürekli seyahatlerdeyiz, misafirler ağırlıyoruz. Dış politika çalışmalarından fırsat buldukça Teşkilat Başkanımızın görevlendirmesiyle illerimizi de ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle buluşmaya çok önem veriyoruz. İl ziyaretleri vesilesiyle bir taraftan vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz, sohbet ediyoruz diğer taraftan da fikir alışverişi yapıyor, görüş ve eleştirilerini dinliyoruz ve bu şekilde milletimizin önceliklerini dış politikamıza yansıtıyoruz. Dış politikamıza güçlü destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için milletimizin desteğini arkamızda hissetmek en zor meseleleri çözüme kavuştururken bize güç ve destek veriyor” şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER GÜVEN KAYNAĞIDIR”

Malatya’yı sadece kaysıya indirgemenin doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Küresel gıda krizi bugün herkesin konuştuğu bir konu. Böyle bir dönemde Malatya’mız için ve tüm Türkiye için Malatya’nın ürettiği ürünler güven kaynağıdır. Dünya kuru kayısısının yüzde 80’ini Malatya üretiyor, ihraç ediyor. Ama Malatya’yı sadece kayısıya indirgemek doğru değil. Cevizi, üzümü, kirazı, narı, çileği, dutu gibi birçok ürünü ülkemize kazandırdığı gibi ihracat da yapıyoruz. Bugün arkadaşlarla yoldan gelirken Malatya’mızın ürettiği ürünlerin yurtdışına ihracatı konusunda neler yapabileceğimizi de değerlendirdik. Ama Malatya’yı sadece tarım ürünlerine indirgemek de doğru değil. 2 cumhurbaşkanı çıkartmış bu kadim şehir zengin tarihi, kültürü ve çalışkan insanlarıyla her zaman ön planda olmuştur. Bizim kayıtlarımıza göre başta Avrupa, Amerika dahil olmak üzere dünyada 100 binden fazla Malatyalı hemşehrilerimiz yaşıyor. Özellikle yurtdışındaki temsilciliklerimizde Malatyalı hemşehrilerimizin dürüstlük, çalışkanlık ve vatanseverliği ön plana çıkıyor ve herkes tarafından da saygıyla karşılanıyor. Dolayısıyla Malatyalı vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz her yerde bizim göğsümüzü kabartıyor” ifadelerine yer verdi.

“MALATYALILARIMIZIN ÇALIŞKANLIĞI TAKDİRE ŞAYAN”

Malatya’daki ihracat artışına değinen Çavuşoğlu, “Dünyanın dört bir tarafında varlığımız büyüdükçe ekonomik kazanımlarımız da artıyor. İhracata dayalı büyüme modelimizle ihracatta her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. 2021’de 425 milyon dolarlık ihracatla Malatya’da kendi tarihinde bir rekor kırmıştır. Yani yüzde 41’lik bir artış olmuştur. Ama yolda gelirken arkadaşlara bu Malatya’nın gerçek potansiyeli değil, herhalde başka şehirlerden de ihracat yapılıyor. Arkadaşlarımız da bunu teyit ettiler. Üretim burada. Ama gelirken Organize Sanayi Bölgesi’nde, sağda solda yeni yeni tesislerin açılmaya başladığını da gördük. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Malatya ihracatta da milyar dolarları konuşmaya başlayacak. Malatya’ya, Malatyalı hemşehrilerimize güveniyoruz. Malatyalılarımızın bu çalışkanlığı gerçekten takdire şayan. Topyekun çabası hep birlikte sürdüreceğiz. Bunun için bütün şehirlerimizde üretimimizi bekleteceğiz. Malatya’da olduğu gibi ihracatımızı da artıracağız” diye kaydetti.

“DEVLETİYLE EL ELE İNANÇLI BİR MİLLETİMİZ VAR”

Türkiye’nin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Dış politikada bir devletin gücünü belirleyen unsurlar var. Askeri güç, ekonomik güç, jeopolitik konum bunlar arasında. Hamdolsun Türkiye olarak biz bunların hepsine sahibiz. Ve her geçen gün daha da güçleniyoruz. Ama b unlardan daha önemlisi bizim vatandan aşkıyla yaşayan devletiyle el ele inançlı bir milletimiz var. İşte asıl gücümüz burada yatıyor. Milli Mücadelede, Kıbrıs Barış Harekatında, Doğu Akdeniz’de, 15 Temmuz gecesinde sadece biz değil tüm dünya Türk milletinin nasıl güçlü bir millet olduğunu gördü. İşte milletimizden aldığımız bu güçle 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduk, bozuyoruz. Bölgesine ve ülkesine istikrar, barış getirecek politikaları hayata geçiriyor, uluslararası siyasete yön veriyoruz. Türk tarihi gösteriyor ki, devlet-millet birlikte olduğunda aşamayacağı bir engel yoktur” söyleminde bulundu.

“GİTMEDİĞİMİZ YER BİZİM DEĞİLDİR”

Arabuluculuk yapmanın ve savaşları durdurmanın kolay olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ı maalesef bizim coğrafyamızda. Böyle bir ortamda krizlere çözüm odaklı yaklaşıyor, riskleri fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Dünyada bir marka olan arabuluculuk çalışmaları, bizim yaptığımız çalışmalar barış, diyalog, işbirliği dendiğinde artık herkes aklına Türkiye’yi getiriyor. Arabuluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak kolay bir şey değil. Bunun için güçlü liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü diplomasi şart. İşte bizim dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin menfaatleri ve medeniyetimizin değerlerinin gösterdiği yöne bakıyoruz. Bu pusulamızın belirlediği dış politikamızı girişimci ve insani diye tanımlamamız boşuna değil. Girişimci dış politika çünkü milletimizin ve soydaşımızın hakkı, hukuku söz konusu olduğunda inisiyatif almaktan çekinmiyoruz. İnsani dış politika çünkü atalarımızın cihan hâkimiyetinin önüne açan ahlaki ve vicdani değerlerini üstün tutuyoruz. Yerli ve milli, adil ve vicdani bir bakış açımız var. Dayanağımız şanlı ecdadımız, kadim medeniyetimiz, milletimizin duası ve elbette sizlerin destekleridir. Tarihimize karşı sorumluluğumuz var. Geleceğe karşı da sorumluluğumuz var. Çünkü Türkiye’den büyük bir Türkiye var. Bunu unutmayalım. Bu yüzden biz Türkiye olarak sınırlarımıza hapis olamayız. Tüm dünyada aktif olmamız lazım. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Bayrağımızın dünyanın her yerinde dalgalanması lazım. Temsilcilik sayılarımızı artırıyoruz. 107 yıl sonra Yeni Pazar’da, Sancak’ta Başkonsolosluğumuzu açtık. Türk bayrağını dalgalandırdık. Hiç ayrım yapmadan herkese hizmet götürüyoruz, ama uzun zaman çocuklarını okula götüremeyen o soydaşlarımızın, ecdadımızın ‘Anadolu’dan buraları bekleyin’ diye götürüp de orada bıraktığı ecdadımızın köylerine yollar, okullar yapıp, sular getiriyoruz. Güçlü olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Soydaşlarımıza, kardeşlerimize şunu söylüyoruz: Türkiye güçlüdür ve Türkiye bütün gücüyle sizin yanınızdadır” diye konuştu.

“GÜÇLÜ DEVLETLER BUNU YAPABİLİR”

“Türkiye’nin etkisini Ukrayna-Rusya Savaşı’nda bir kez daha gördü” diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı, Kırım Tatarı kardeşlerimizi, Ahıska Türklerini, yine Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimizi en hızlı bir şekilde burnu kanamadan tahliye ettik. 18 bin civarında vatandaşımızı, 12 bin civarında soydaşımızı ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını tahliye ettik. Ve hala da Ahıska Türklerini getiriyoruz, bir kısmını da Elazığ’a yerleştirdik. Çünkü soydaşlarımızı savaşın ortasında gelmek isteyenleri çaresiz bırakamayız biz. Bu çapta tahliye operasyonlarını yapabilen dünyada kaç ülke var?İşte salgını çabuk unuttuk, geçti. İnşallah tamamen biter. Salgın döneminde 165 ülkeden 100 bin vatandaşımızı dünyada uçuşların durduğu bir ortamda, zor şartlar altında çok rahatlıkla arkadaşlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımla iş birliği çerçevesinde vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Güçlü devletler bunu yapabilir. Her devlet bunu başaramıyor. Elbette içeride de güçlü ve dirayetli olmamız lazım. Fakat bu anlayışla savunmamızı da sınırlarımızın ötesine kurmak zorunda kaldığımız zaman da bundan da hiçbir şekilde tereddüt etmeden, çekinmeden adımlarımızı atıyoruz. Terörün Güney sınırımızda sırtını kimlere dayayarak, insanlarımızı, vatanımızı hedef aldığını görüyorsunuz. Terörle mücadele, güvenliğimizi kurmak için yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Bazen telefon açıyorlar ve ‘Endişe duyuyoruz’ diyorlar. ‘Neden endişe duyuyorsunuz?’, ‘O müdahalelerinizden’ deniyor. Peki, terör örgütünün saldırıları sonucunda hayatını kaybeden askerimize, polisimizden veya sivillerimiz şehit oluyor, şehitlerimizle ilgili endişe duyuyor musunuz? Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz? Mazeretleri çok. Sanki biz uluslararası hukuk bilmiyoruz. Türk milleti savaşın en acımasız olduğu dönemlerde bile sivilleri koruyan bir millettir. Hemen bir bahane buluyorlar, operasyon yapmayı bırakın diyorlar. Dertleri ne, dertleri PKK, YPK’yi güçlendirmek. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK ve YPK terör örgütüdür. Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yoktur. İşte İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinde de bu anlayışla sapasağlam duruyoruz.”

“EN UZAK COĞRAFYALARINDA BİLE VARIZ”

Türkiye’nin en uzak coğrafyalar da bile var olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Artık Türkiye başkalarının senaryolarında figüran bir ülke değil. Sadece kendi bölgemizde değil, biz 360 derece dış politika anlayışıyla dünyanın en uzak coğrafyalarında bile varız. Bugün dünyanın her yerinde Türk bayrağı dalgalansın diye 255 misyonla dünyada en büyük 5’inci diplomatik ağa sahip bir ülkeyiz. Ama dış politikanın çok çetrefilli, çok karmaşık çok riskli bir alana sahip olduğunu söylüyoruz, aynı zamanda fırsatlar da önümüze çıkıyor” dedi.