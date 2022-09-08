Çatyol Caddesi asfaltlanıyor

Çatyol Caddesi’nde devam eden asfalt çalışması hakkında bilgi veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Bayhan, vatandaşların daha konforlu ve daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çatyol Caddesi’nde tamamlanan altyapıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına da başlanıldı.

Malatya Battalgazi Mahallesi Çatyol Caddesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Bayhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Çatyol Caddesi’nde altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını da tamamlama aşamasına getirdiklerini söyledi.

“ÇALIŞMALARIMIZI BİTİRİYORUZ”

“Vatandaşlarımıza daha konforlu ve daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmamızı bitirmek üzereyiz” diyen Bayhan, “Bu çalışmanın Çatyol sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bu bölgeye ait olan ve tamamlanan altyapı çalışmalarıyla birlikte yol ve altyapı dairesi ekipleri olarak asfaltlama çalışmalarını bitiriyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR HİZMET VERDİLER”

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini gizleyemeyen Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Boğa ise, “Büyükşehir Belediyesi’ne mahallemize yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Hem altyapı olarak hem üstyapı olarak büyük bir hizmet verdiler. Gerçekten şu anda Malatya’da örnek bir mahalle olduk. Yıllardan beri hizmet almayan bir mahalleydik. Girilmedik sokak bırakmadılar. Tertemiz bir mahalle olduk. Mahallem adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Bütün ilçelere hizmet götürüyorlar. Biz yıllardan beri bu hizmeti göremediğimiz için bu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu. (Bülten)