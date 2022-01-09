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Çatıya çıkan danayı kurtarmak isterken düşerek hayatını kaybetti

çatıya çıkan danayı kurtarmak isterken düşerek hayatını kaybetti
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Elazığ’da çatıya çıkan komşusunun danasını kurtarmak isteyen bir kişi, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ulukale (45) komşusunun danasının çatıya çıktığını görünce danayı kurtarmak istedi. Çatıya çıkan Ulukale, dengesini kaybederek aşağı düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ulukale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ulukale’nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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