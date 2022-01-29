çatıdan düşen kar kütlesi ile dehşeti yaşadılar

Kocaeli’de oğlu ile markete giden yaşlı kadın, otomobilden indiği sırada çatıdan kayan kar kütlesi üstüne düştü. Kendini otomobilin içine zar zor atan yaşlı kadın, omuzundan hafif yaralanırken aracın tavanı çöktü, camı ise kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile markete giden Hasan Koçyiğit, otomobilini marketin önüne park etti. Arabadan inerek ilerleyen Hasan Koçyiğit, annesinin arabadan inmesi beklediği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin üstüne düşmesi ile kendini tekrardan otomobilin içine atan yaşlı kadın, omuzundan hafif bir şekilde yaralandı. Otomobilin tavanı kar kütlesi sebebiyle çökerken, camı ise kırıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.