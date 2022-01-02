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Çatıdaki işçi alev alev yanan çatıdan inmedi

çatıdaki işçi alev alev yanan çatıdan inmedi
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İstanbul Kartal’da 7 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması yaparken yangın çıktı. İzolasyon çalışması yapan işçi, yanan çatıyı bırakıp aşağıya inmedi. O görüntüler çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.50 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı kısmında izolasyon çalışması yapılırken yanıcı maddeler bir anda alev almaya başladı. Kısa sürede çatıyı saran alevler çatıyı alev topuna çevirdi. Yangın esnasında çatıda izolasyon çalışması yapan 1 işçi yangına rağmen çatıdan aşağıya inmedi. Üzüntüsünden dizlerini döven işçinin o üzüntülü anları cep telefon telefonlarına yansıdı. Çıkan yangın mahallede büyük korku yaşattı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında 7 katlı binanın çatı kısmı alevlere teslim oldu. Binada maddi hasar oluşurken itfaiye ekipleri yangın müdahale etti.

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