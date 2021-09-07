Çatı Onarımı Yaptırılacak!

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü çatı onarımı yaptıracağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”3 KISIM YAPIM İŞİ (MAHKUM KOĞUŞU (2 ADET) VE ÇATI ONARIMI) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 15 Eylül olarak belirtildi.

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