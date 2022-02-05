DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

551030฿%9.83708

İmsak Vakti a 06:00
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında

Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında

çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren kazada, sürücüsünün sollama esnasında kontrolden çıkan araç yanından geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarpışma esnasında

araçların savrularak kıvılcımlar çıkardığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ş.R.Y., idaresindeki 03 VE 588 plakalı otomobil önünde seyir eden M.A., yönetimindeki 03 AAR 323 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.R.Y.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak diğer otomobile yan kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kıvılcımlar çıkararak savrulan araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenip şarampole girerek durabildi. Kazada sürücülerden Ş.R.Y., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpışmanın etkisi ile ortaya çıkan kıvılcımlar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.