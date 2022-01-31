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Anasayfa / Asayiş / Çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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Konya’da bir vatandaşa çarpıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gürler’e (38) cadde üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir minibüs çarparak olay yerinden kaçtı. Olayın olduğu caddede seyir halinde olan belediye otobüsü sürücüsü Müjdat Soylu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, yaralıyı hastaneye yetiştirmek için otobüse alıp hareket etti. Yaralı vatandaş otobüste hayatını kaybederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araca ait parçalardan ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kazaya karışan aracın minibüs ve sürücüsünün Fatih T. (33) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası sürücü Fatih T. ile yanında bulunan İlyas G. ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü Fatih T. “ihmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Fatih T, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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