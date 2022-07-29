Çarmuzu’da yol çalışması

Çarmuzu Mahallesi’nde ki yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’nın ekonomik hayatına katkı sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak için kurulan yeni sanayi alanlarımızın güzergâhında bulunan Çarmuzu Mahallesi, kaliteli ulaşım ağıyla birlikte daha fazla gelişecek ve cazibesi artacaktır.” açıklamasında bulundu.

“ÇARMUZU, DAHA CAZİP OLACAK”

Çarmuzu Mahallesi’ni modern ve konforlu yollarla buluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Çınar, planlamaya aldıkları iki km’lik yolu baştan aşağıya yenilerek bölgenin ulaşım sorununa kökten bir çözüm getireceklerini belirtti.

“ULAŞIM AĞINI YENİLİYORUZ”

Malatya’nın ekonomik hayatına katkı sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak için kurulan yeni sanayi alanları ve ticari işletmelerin güzergâhında bulunan Çarmuzu Mahallesi’nin yollarını konforlu bir hale getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Çınar, yaptığı açıklama da “ Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekibimiz, Çarmuzu Mahallesi’nin ulaşım ağını konforlu ve akıcı hale getirmek için başlattığı yol açma, genişletme ve alt yapı malzeme serim işlemlerine devam ediyor. Yeni sanayi alanları ve ticari işletmelerin kurulmasıyla birlikte hareketli bir yapıya bürünen bu bölgemizin ulaşım ağını baştan aşağıya yenileyerek, yollarımızın daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesini sağlayacağız. Sanayi bölgelerimizin ulaşım alt yapısını güçlendirecek çalışmalara bizler çok fazla önem veriyoruz. İlçemiz tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle olduğu kadar sanayi ve tarım alanında da çok güçlü bir yapıya sahiptir.

“YATIRIMLARIMIZ GÜÇLÜ, SAĞLAM VE KALİTELİ”

İlçemiz sınırlarında bulunan organize sanayi bölgelerinin yanı sıra yeni kurulan sanayi alanlarımızın daha güzel ve nitelikli alanlarda iş üretmesi içinde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Çarmuzu Mahallesi’nin sınırlarında bulunan sanayi bölgelerimizin yollarını hızlı bir şekilde açan ekiplerimiz, temel alt yapı çalışmalarıyla birlikte sathi kaplama serimine hazır hale getiriyorlar. 2022 Yılı Yatırım Programı’na aldığımız bu bölgemizdeki iki km’lik yol açma ve yenileme çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak yeni gelişmekte olan bu bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Güçlü, sağlam ve kaliteli yatırımlarımızla birlikte yeni gelişmekte olan bu bölgemizi daha cazip ve tercih edilebilir bir yapıya kavuşturacağız.Biz sanayicimizin ve esnafımızın her daim yanında olduk, bu tür yatırımlarda bunun açık bir göstergesidir. Yeter ki yeni fabrikalar kurulsun, istihdam alanları oluşturulsun bizler ekiplerimizle birlikte ne gerekiyorsa yaparız. İlçemizin dört bir tarafına ulaşımı rahatlatmak ve sağlıklı bir görüntüye ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu. (İHA)