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Anasayfa / Asayiş / Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son yolculuğuna uğurlandı

Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son yolculuğuna uğurlandı

cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son yolculuğuna uğurlandı
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Denizli’den yola çıkarak Burdur’da yaşayan kardeşiyle birlikte avlanmaya gittiği dağda kaybolan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden avcı, toprağa verildi.

Burdur’un Yeşilova ilçesi Güney Köyü’nde meydana gelen olayda, Denizli’de yaşayan Ahmet Tokcan, Güney Köyü’nde yaşayan kardeşi Nuri Tokcan ile buluşarak avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra birbirini kaybeden kardeşlerden Nuri Tokcan eve döndü. Kardeşinin evde bir süre bekleyen Nuri Tokcan, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, avcının cansız bedenini drone ile buldu.

Tokcan’ın geçirdiği kalp krizi sonrası aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. 1 gün önce Karaman’dan yolan çıkan Tokcan’ın gece saat 03.00’de Denizli’ye geldiği ve 2 saatlik uykunun ardından 6 kişilik grupla ava çıktığı öğrenildi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tokcan’ın cansız bedeni defnedilmek üzere Denizli’ye getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesindeki Gümüşler Mezarlığı’na getirilen Tokcan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze namazına katılan iş arkadaşları ve ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

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