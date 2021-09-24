DOLAR

8,8423$%0.89

EURO

10,3760%0.56

STERLİN

12,1041£%0.42

GRAM ALTIN

497,85%1,43

ÇEYREK ALTIN

7.943,15%1,61

BİTCOİN

371789฿%-5.5256

İmsak Vakti a 04:48
Malatya PARÇALI BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / Canlı Çiçek Satın Alınacak!

Canlı Çiçek Satın Alınacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı canlı çiçek satın alacağını duyurdu.

canlı çiçek satın alınacak!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Canlı Çiçek Satın Alınacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı canlı çiçek satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”CANLI MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 8 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Mahkemeden Satılık Meyve Bahçesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.