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Canlı Çiçek Satın Alınacak!
Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı canlı çiçek satın alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”CANLI MEVSİMLİK ÇİÇEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 8 Ekim olarak belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Mahkemeden Satılık Meyve Bahçesi
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