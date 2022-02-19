DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

546920฿%-1.11148

İmsak Vakti a 05:46
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Çankırı’da cenaze yakınlarını taşıyan İBB’ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

Çankırı’da cenaze yakınlarını taşıyan İBB’ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

çankırı’da cenaze yakınlarını taşıyan i̇bb’ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çankırı D00 karayolunda İstanbul’da yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yolcu otobüsü, hafif kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kayseri’de yangın paniği: 10 dükkan ve 3 tır küle döndü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.