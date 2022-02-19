çankırı valisi ayaz’dan feci kazayla ilgili açıklama: “toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti”

Çankırı’da 2 kişi hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 27 kişi yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda Vali Abdullah Ayaz, “Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır” dedi.

Kaza, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet savıcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi morga kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün tedavisi Kurşunlu Devlet Hastanesinde devam ederken, 23 yaralı ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi .

“Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti”

Kazanın ardından Kurşunlu Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu ve kaza hakkında bilgi alan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “İstanbul’dan Trabzon’a cenaze götürmekte olan bir otobüs, ilçe sınırlarımız içerisinde kaza yaptı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah acil şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu anda hastalarımızın hemen hemen hepsi sevk edildi. 4’ü burada müsaade altında. Allah beterinden korusun. Trafik kurallarına uyalım. Sürat, emniyet kemeri ile ilgili uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Allah tekrarını yaşatmasın. Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır” dedi.