Canbay: Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye’nin son dönemde yaşadığı sıkıntıların konuşulduğu toplantıda konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, “Ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünde en önemli etki toplumda huzur, barış ve kardeşliğin olması ile sağlanacaktır. Eğer bir ülkede siyaset kavga, çatışma, kutuplaşma ve ötekileştirme üzerinden gidiyorsa o toplumda sosyal hayatın, huzurun olması mümkün değildir” dedi.

Saadet Partisi olarak Türkiye’nin kalkınması için başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yaşar Canbay, 50 yıl önce kuruldukları günkü gibi azim ve kararlılıkla ülkeye hizmet etmek için gayret ve çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomi ve sanayi alanında yaşanan sıkıntılara önemli çözüm önerilerinin getirildiği toplantıya Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, Saadet Partisi 7. Bölge Halkla İlişkiler Başkanı Fesih Bozan, Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve İl Başkan Yardımcıları katıldı.

Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanda yaşanan sıkıntılara değinen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, “Bugün ülkemizde fiyat artışları, pahalılık, geçim sıkıntısı ve işsizlik var. Ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünde en önemli etki toplumda huzur, barış ve kardeşliğin olması ile sağlanacaktır. Eğer bir ülkede siyaset kavga, çatışma, kutuplaşma ve ötekileştirme üzerinden gidiyorsa o toplumda sosyal hayatın, huzurun olması mümkün değildir. Bir toplumda sosyal problemlerin ortadan kalkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de adalettir, eğer bir ülkede kimseye haksızlık yapılmıyorsa, herkesin hakkı kendisine teslim ediliyorsa, ayrımcılık yapılmıyorsa özellikle yargıya güven tam ise ve milli gelirden kişi başına düşen paydan herkes adil bir şekilde payını alabiliyorsa o ülkede adalet var demektir. İşlerin ehil olanlara verilmesi yani ehliyet ve liyakatta yine çok önemlidir. Tecrübeli, bilgili ve dürüst insanlar iş başına getirilirse bunlar o görevleri bir emanet olarak korurlar ve bir fırsatçılık ile kendi çıkarları için kullanmayı düşünmezler. Bu sebeple güzel ahlakında ülkedeki problemlerin çözümüne çok önemli bir etki bıraktığını ifade edebiliriz. Özellikle eğitim kurumlarımızda, eğitim çağındaki gençlerimize haram ve helal kavramlarının kazandırılması da çok önemlidir. Milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi eğer öğrenim yaşındaki gençlerimize kazandırılırsa biz inanıyoruz ki bu sosyal yapıdaki problemler ve ekonomik sıkıntılarda zaman içerisinde daha kolay çözülebilecektir. Yine ailenin korunması ve gençliğin karşı karşıya kaldığı problemlerim çözülmesinde de bu değerlerin kazandırılması ahlaki ve manevi eğitimin önemi gün gibi açıktır” şeklinde konuştu.

“BİZ BİR TARIM ÜLKESİYİZ”

Saadet Partisi olarak ülkenin kalkınması çaba sarf ettiklerini belirten Mustafa Canbay, “Biz bu ülkede, ülkemizin kalkınmasını istiyoruz, sanayi ve teknoloji hamlesinin yapılmasını, üretime öncelik verilmesini, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bütün sanayi dallarında ülkemizdeki üretimi arttıracak ve kalkınmamızı sağlayacak hamlelerin tamamlanması istiyoruz. Biz bir tarım ülkesiyiz. Bu ülkenin pek çok yerinde topraklarımız mümbit pancar üretimi için desteklendiği zaman inanıyoruz ki bu önemli bir zirai faaliyet olacaktır. Ancak önce pancara konan kota ve 20 yıldır ülkeyi idare eden iktidar ne yazık ki bu kotayı zaman içerisinde kaldırsa bile tarıma verilen destekler yetersiz olduğundan dolayı pancar üreticisi tarladan elini çekti, pancar üretimi düştü, şeker fabrikaları satılmaya başlandı. Biz bugün 5-6 marketi dolaşarak ancak bir 5 kiloluk paket şeker bulabiliyoruz. Günlerce şeker sıkıntısı yaşanıyor. Ülkemiz kalkınmış bir ülke olsun, sanayini tamamlasın, teknolojisini tamamlasın derken yine üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de ülkemizin Uzak doğu’nun teknoloji çöplüğü olması. Ülkemiz adeta, Çin’in, Japonya’nın, Tayvan’ın, Güney Kore’nin elektronik çöplüğü haline gelmektedir. Bunlarda ülkemizin kalkınması bakımından daha epey yol alacağımızı göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

“FAİZ ATEŞTİR, DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR”

Kalkınmanın gerçekleşmesi ve ekonomik büyümenin sağlanmasının tek yolunun faizsiz bir ekonomi düzenin benimsenmesi olduğunu söyleyen Canbay, “Bu ülkede kalkınmanın olabilmesi ve ekonomik problemlerin ortadan kalkması için özellikle faizsiz bir ekonomik düzenin uygulanması gerekir. Pek çok insandan duymuşsunuzdur, ‘Beni faiz batırdı’ diye. Faiz ateştir, düştüğü yeri yakar. Bir şahıs faize düşmüşse batar. Bugün ne yazık ki ülkemiz, hazinemiz borç, faiz, borç sarmalındadır. Hazinemiz borç yükü altındadır, dolayısıyla bütçenin en büyük kalemi faize gitmektedir, 2023 bütçesi önümüzdeki aylarda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecektir, orada da göreceğiz ki en büyük gider kalemi yine faiz için ayrılacaktır ” dedi.

“MİLLETİN ALIN TERİDİR, YETİMİN HAKKIDIR”

Malatya belediyelerinin reklam ve billboard belediyeciliğinden kurtulmasını temenni eden Canbay, “Belediye başkanlarımızı, milletimiz yüksek oranlarda oy vererek seçmiştir, onların her birinin adını soyadını herkes biliyor tekrar billboardlarda kendilerini göstermeye, tanıtmaya ihtiyaç yoktur çünkü sarf ettikleri her kuruş bu milletin alın teridir, yetimin hakkıdır. Bu billboard belediyeciğinden artık milletimize gına gelmiştir. Bu ülkede ekonomik problemlerin, sıkıntıların ortadan kalkmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi denk bütçenin yapılabilmesidir. Bir devlet geliri ile giderini denk tutmaya uğraşmalıdır ama ne yazık ki bakıyoruz bugün bütçe açık. Ülkemizde tarım ve sanayi başta olmak üzere bütün sektörleri etkileyen, bu sektörleri batıran en önemli problemlerden bir tanesi de düzensiz ithalattır. Sizin dışarıdan aldığınız her ucuz mamul ülkenizdeki o sektörü batırıyor. Ülkemizdeki üretim pahalı olduğu için dışarıdan gelen ucuz ithal ürünler ile rekabet edemiyor ve batıyor. Bir devlet kendi sanayicisini, tarım sektörünü iştigal eden kesimi bu kadar ucuz ithalata kurban etmemelidir” şeklinde konuştu.

Son olarak dış politikaya da değinen Canbay, Suriye’de çıkan iç çatışmalarda Türkiye’nin arabulucuk noktasında biraz daha ısrarcı olması ile Suriye’nin bugün ki durumuna gelmeyeceğini ve şu an Türkiye’de sığınmacılardan kaynaklanan sorunların olmayacağını vurguladı.

Toplantıdan sonra Soykan Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Saadet Partisi Battalgazi İlçe Teşkilatı yaşanan sıkıntılar için ürettikleri çözüm önerilerini ve hedeflerini anlattılar.