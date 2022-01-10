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Çanakkale’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

çanakkale’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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Çanakkale’de petrol istasyonundan anayola çıkan tıra çarparak olay yerinde hayatını kaybeden otomobildeki kişilerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15’nci kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki TIR’a çarpan Birkan Gugul yönetimindeki otomobildeki 5 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin olduğu öğrenildi.

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