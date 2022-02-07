çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Çanakkale’de ilçesinde gerçekleştirilen tarih eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Biga ilçesinde 1 Şubat Salı günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Ç. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 8 adet sikke, 4 adet metal obje, 5 adet takı ve süs eşyası, 1 adet metal arama detektörü, 1 adet kazma, 1 adet ses dinleme ünitesi, 2 adet kırmızı renkli kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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