çanakkale’de 5 kişinin feci şekilde öldüğü kazadan hemen önce otomobilin petrol istasyonundan yakıt alma görüntüleri ortaya çıktı

Dün gece yaşanan 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü olan Birkan Gugul’un aracından inerek yakıt aldığı görüldü.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15’nci kilometresindeki meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile birlikte toplam 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kazadan kısa bir süre önce bir petrol istasyonundan yakıt alma görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil Balıklıçeşme kavşağına yakın mesafede yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriyor. İstasyon görevlisi ise otomobile yakıt dolduruyor. Bu sırada otomobilin sol arka kapısının açıldığı görülüyor. Ardından yakıt alan otomobil istasyondan çıkıp, Balıklıçeşme kavşağını da geçtikten bir kaç kilometre uzaklıkta başka bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı tıra çarpıyor. Otomobilde bulunan 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybediyor.