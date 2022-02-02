DOLAR

13,5667$%1.41

EURO

15,3415%1.64

STERLİN

18,4200£%1.74

GRAM ALTIN

787,55%1,64

ÇEYREK ALTIN

1.279,00%1,64

BİTCOİN

506579฿%-2.7204

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

çanakkale boğazı açıklarında gemi arızası
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle yedeklenerek demir bölgesine çekilecek.

Mısır’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Nara Burnu önlerinde makine arızası veren 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı ‘Panther Max’ adlı boş kuru yük gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-16’ ve ‘Nazım Tur’ römorkörleri sevk edildi. Boş kuru yük gemisinin yedeklenerek demir bölgesine çekileceği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

2 milyon TL için bantlanarak öldürülmüştü, sanıklar o günü anlattı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.