Camiler Sigorta Vazifesi Görüyor

MUTLU SARIGÜL

Camilerin, insanoğlunun zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi için her daim yolunu ve ufkunu aydınlattığını dile getiren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, Bu açıdan camilerin bir nevi sigorta vazifesi gördüğünü söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, dün bir basın açıklaması yaptı. Sendika Binasında yaptığı basın açıklamasında konuşan Başkan Engin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bir inancın, düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesinin insanı, zamanı ve mekânı birlikte ele alması ve kuşatmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Engin, buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesinin vahiy olduğunu söyledi.

“MUHTEŞEM MEDENİYETİMİZİ ŞEKİLLENDİRMİŞTİR”

Engin, söz konusu silsilenin nihai noktası olması hasebiyle camilerin, varlık, kulluk, gaye, değer ve ahlak ekseninde çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirterek, “Nitekim Kur’an-ı Kerim’in; ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.’ (Tevbe, 9/18.) ayeti, bu hususu bütün yönleriyle önümüze koyan ilahî bir fermandır. Bütün güzelliklerin ve ahlaki erdemlerin en büyük ve en güzel temsilcisi olan Allah Resulü, şehirlerin anası Mekke’den Medine’ye hicretle Yesrib’i medenileştirerek tarihin en büyük ahlak ve hukuk dönüşümüne imza atmış ve bu milat; bilgi, hikmet ve marifet yurdunda doğup iman ve ahlakla zirveye ulaşan muhteşem medeniyetimizi şekillendirmiştir. Hicret sonrası ilk iş olarak Hz. Peygamber’in Medine’ye varır varmaz bir mescit inşa ettirmesi ise oraya İslam’ın mührünün vurulması açısından oldukça önemli bir hadisedir” şeklinde konuştu.

“DİNİMİZ İSLAM’IN ANA KAYNAKLARI KUR’AN VE SÜNNETTİR”

İslam’ın ana kaynaklarının Kur’an ve sünnet olduğunu belirten Engin, “ Zira mescit, mümin bilincini inşa etmek, gönülleri imar etmek, zihinleri beslemek, birlik-beraberlik ve kardeşliği pekiştirip sevgi ve dayanışma bağı kurmak, imanın ve İslam’ın toplumsal boyutlarını yaşanır kılmak için muazzam bir imkândır. Bu itibarla, kalabalıkları nitelikli birer topluluk hâline dönüştürecek, kardeşlik iklimini tam manasıyla derinden yaşatarak iman kardeşliğinin her şeyden üstün olduğunu ihsas ettirecek biricik mekânın camiler olduğunu ifade etmek gerekir. Yüce dinimiz İslam’ın ana kaynakları Kur’an ve sünnettir. Bu değerlerimizin hayata dönüşmesinde camiler tarih boyunca önemli görevler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, bizlere ufuk çizip yön tayin eden vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Zira hayata taşınmayan bir düşüncenin, soyut mecraya hapsolup bir müddet sonra işlevsiz hâle geldiği göz önüne alındığında, camilerin söz konusu işlevi daha net ortaya çıkmaktadır. Bu da açıkça göstermektedir ki camiler, rahmet ve ebedî mutluluk kaynağı olarak insanlığa gönderilen İslam’ın evrensel hakikat ve değerlerini yeryüzüyle buluşturan anayol mesabesindedir” ifadelerini kullandı.

CAMİLER, YOLU VE UFKU AYDINLATIR

Camilerin sigorta vazifesi gördüğünü kaydeden Engin, “Hayata hakikat penceresinden bakmayı öğreten camiler, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda birtakım noksanlıklarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun, zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi için her daim yolunu ve ufkunu aydınlatmaktadır. Bu açıdan bir nevi sigorta vazifesi gören camiler, Cenab-ı Hakk’ın bizlerden ne istediğini bilme ve onu davranışlara dönüştürme gayretinin tabii neticesi olan istikamet idealinin de teminatıdır. Dolayısıyla dünyada salahın, ahirette felahın cümle kapısı olan camilerin, insanlığı hayra yönlendirip rehberlik eden, hayatı vahyin ilkeleriyle düzenleyip dinamikleştiren, insanın tutum ve davranışlarını yaratıcının muradıyla buluşturan eşsiz müesseseler olduğunu ifade etmek izahtan varestedir” şeklinde konuştu.

CAMİLER, KÖPRÜ VAZİFESİ GÖREN MUKADDES YAPILARDIR

Camilerin öneminin yadsınamayacağını söyleyen Engin, “Yeryüzü gidişatına yön veren cihanşümul ilke ve değerleri ihdas eden kadim medeniyetimizde, yaşadığımız toplumun dinî ve kültürel dünyasıyla irtibat kurmaya imkân sağlayan en temel eğitim yuvamız ailenin; ilim, hikmet ve marifetin beşiği okulun ve yüce Allah’ın katına sığındığımız, huzuruna durduğumuz, hicret yurdumuz caminin önemi yadsınamaz. Sözü edilen üç eğitim merkezi içerisinde cami, kişinin kulluk yaşantısının kemal noktasını teşkil etmektedir. Zira ailede kazanılan değerler, okulda öğrenilenlerle taçlandıktan sonra cami eliyle hayatla buluşup bütünleşmediği takdirde akamet kaçınılmazdır. Bu yönüyle camiler, insan-bilgi ilişkisine derin bir anlam ve yüce bir ruh kazandıran vazgeçilmez mekânlardır. Diğer taraftan inanç, kulluk ve ahlakla bezenmiş huzurlu bir hayatı tesis eden ve insanlığın ebedî kurtuluşunu her gün minarelerinden haykıran camiler mazi, hâl ve istikbalin yeryüzü nişaneleri olması sebebiyle hem geçmişle hem idrak edilen zamanla hem de gelecekle köprü vazifesi gören mukaddes yapılardır. Bu bağlamda tezekkür, tefekkür ve tedebbürün köklü simgesi hâline gelen camiler, kendisiyle hemhâl olan herkese İslami bir kimlik, etkin bir şuur ve muhkem bir istikamet aşılamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.