“Cami çocuklarla daha güzel”

HÜSEYİN KOCAMAN

Çocukların dine, din görevlilerine, camilere, Kur’an ve din eğitimine bakışlarını etkileyen ilk mekânların yaz Kur’an kursları olduğunu dile getiren Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, “Bütün velilerimizi çocuklarını yaz Kur’an kurslarına göndermeye çağırıyoruz. Haydi, çocuklar Camiye, Cami çocuklarla daha güzel” dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz Kur’an kursları” eğitimleri de başladı. Bu anlamda Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, Sendika Binası’nda dün bir basın açıklaması yaptı.

Her sene milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği ‘yaz Kur’an kursları’, 90 bini aşkın cami ile binlerce Kur’an kursunda eğitime başlandığını belirten Engin, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur’an Kurslarında bu yıl da yaz tatili süresince binlerce çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacağını söyledi.

“ÇOCUKLAR GÖNÜLLÜ OLARAK GELİYOR”

“Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yaz Kur’an kursları yapılamadı. Ama Elhamdülillah bu yıl camilerimiz çocuklarımız tarafından süslendi, bereketlendi ve güzelleşti” diyen Engin, “Çocuklarımız bu kurslara gönüllü olarak geliyor. Üstelikte eğitim döneminin sonunda zorlu bir dönemin ardından yaz tatillerinden fedakârlık yaparak geliyorlar. Dolayısıyla yaz Kur’an kurslarında eğitim veren hocalarımızda onları motive ederek, sıkmadan, sevindirerek; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın seviyesine inerek, bazen çeşitli oyunlarla, bazen ödüllendirme yapmaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuklarımızın dine, din görevlilerine, camilere, Kur’an ve din eğitimine bakışlarını etkileyen ilk mekânlar yaz Kur’an kurslarıdır. Dolayısıyla kursları veren hocalarımız üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmektedirler. Yaz dönemi olması hasebiyle birçok kamu personeli izinde, tatilde ya da bağında- bahçesinde iken din gönüllüsü hocalarımız çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için gayret etmekte ve fedakârlıkta bulunmaktadırlar” diye konuştu.

“AİLE BÜYÜKLERİNE BURADA SORUMLULUK DÜŞMEKTE”

Engin, yaz Kur’an kursları din görevlileri ve başkanlıkça en çok önem verilen hususlardan olduğunu belirterek, “Çünkü yaz Kur’an kursları birçok insanımız tarafından hayatlarında din eğitimi alabildikleri tek yerdir, hayatının ilerleyen dönemlerinde dini bilgileri öğrenmeye, yaşam şartları, iş, eğitim ve benzeri nedenlerle fırsat bulamamaktadırlar. Dolayısıyla aile büyüklerine burada sorumluluk düşmektedir. Çocuklarını yaz Kur’an kurslarına göndermek, yönlendirmek ve sevdirmek. Geleceğimizi şekillendirecek olan bu günün çocukları, geleceğin büyükleri, yöneticileri, iş adamları olacak yavrularımızın, diğer ilimlerin yanı sıra dini ilim ve kültürle de büyümesini sağlayacaktır. Her yıl bu kurslarda çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğreten İmam-Hatip ve Kur’an kursu Öğreticilerimize üstün gayretlerinden ve fedakârlıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl da çocuklarımızın Yüce kitabımızı ve dinimizi öğrenmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun içeriği ile tanıştırmak, dini bilgileri doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için bütün velilerimizi çocuklarını yaz Kur’an kurslarına göndermeye çağırıyoruz. Haydi, çocuklar Camiye, cami çocuklarla daha güzel” ifadelerine yer verdi.