Cami avlusuna bırakılan çocuk gibi…

Malatyalı iş insanı Reşat Erdoğan, “Yeni Malatyaspor küme düştü. Bir tane memleketin yöneticisi bu konuyla ilgili halkın karşısına çıkarak açıklama yapmadı. Yeni Malatyaspor’un bu döneme geldiği süre içerisinde Malatya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı bir kelime konuştuysa buyurun söyleyin. Sahip çıkmadılar” sözleriyle siyasilerin kaderine terk ettiği Yeni Malatyaspor’u cami avlusuna bırakılan çocuğa benzetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Faik Erdoğan Vakfı Başkanı Malatyalı iş insanı Reşat Erdoğan, Yeni Malatyaspor’un yaşadığı ekonomik ve sportif olarak başarısızlık yaşadığı süreçte taraftarlardan geçmişte kulübe destek vermesi konusunda teklif geldiğini söyledi. Yapılan teklifi nazik bir dille geri çevirdiğini ve sarı kırmızılı kulübe gönül veren bir taraftar olarak destek olma sözü verdiğini aktaran Erdoğan, “O zaman ki borç 60 milyon liraydı. O dönemde defalarca uyardık. Geçmiş dönemlerde Malatyaspor’da yöneticilik yapan biri olarak Yeni Malatyaspor küme düşerse Malatya’da küme düşer dedik ama anlatamadık. Yeni Malatyaspor’da yönetici olmak için doktora yapmaya gerek yok. Namuslu, dürüst memleketinin çıkarlarını, menfaatlerini hesap eder çalışırsan çok fazla bilgiye gerek yok. Zaten takımın bir hocası ve teknik ekibi var. Sen sadece yöneticisin. Ben nasıl şirketlerimi yönetiyorsam, Yeni Malatyaspor’u da öyle yönetirim. Nasıl şirketlerimin menfaatini düşünüyorsam, Yeni Malatyaspor’un da menfaatlerini düşünürüm. Söyledik ama hiçbir ses çıkmadı. Çünkü bana Yeni Malatyaspor’u verilmesini istemediler” diye konuştu.

“HESAP SORACAĞIM İÇİN İSTEMEDİLER”

Sarı kırmızılı kulübün başına geçmek istediği süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendisine engel olduğunu ifade eden Reşat Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bunu kimler istemedi? Selahattin Gürkan istemedi. Siyasiler istemedi. Çünkü geride kalan yapılan yanlış hesapların hesabını soracağımı, kim 1 kuruş yemişse bunu kursağından çıkaracağımı hepsi bilir. Bundan dolayı kimse yanaşmadı. Şimdi Yeni Malatyaspor 400-450 milyon TL borç batağına düştü. Bu rakam her gün büyüyor. Yeni Malatyaspor küme düştü. Bir tane memleketin yöneticisi bu konuyla ilgili halkın karşısına çıkarak açıklama yapmadı. Malatyaspor’un bu döneme geldiği süre içerisinde Malatya’nın büyükşehir belediye başkanı bir kelime konuştuysa buyurun söyleyin. Sahip çıkmadılar. Yeni Malatyaspor’u cami avlusunda bulunan bir çocuk gibi kenara attılar. Lig başlamış 4 hafta geçmiş takımın durumu ortada. Bu gidişle, inşallah olmaz ama Yeni Malatyaspor 2. Lige düşer. Akabinde 3. Lige düşer. Akabinde efsane Malatyaspor gibi kurtarılamayacak noktaya düşer. Bu sefer ne yapacağız? As Malatyaspor yahut hakiki Malatyaspor’u mu kuracağız?” sözleriyle sarı kırmızılı kulübü borç batağına sürükleyen eski başkan Adil Gevrek’ten hesap sormayan siyasilere tepki gösterdi.