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Cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı

cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iş yerinin camını silerken 4 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1207. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını silen Seyhan Ö., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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